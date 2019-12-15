الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسبدأت وحدات الأحوال المدنية في منطقتي الجوف وحائل , تقديم خدماتها للرجال والنساء، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة "هويتي انتمائي", التي تهدف الى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن بجميع مناطق المملكة.وتقدم الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في الثانوية الأولى بالنبك أبو قصر بمحافظة طبرجل لمدة أسبوع، وجمعية تواد الخيرية بمدينة سكاكا لمدة يوم, فيما تقدم الخدمة للرجال في مقر البريد السعودي بمدينة سكاكا، وثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل، ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القريات لمدة يوم واحد لكل موقع، وتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها يوم الاثنين للنساء في مكتب العمل النسوي بمدينة سكاكا لمدة يوم واحد, وللرجال في مركز الابحاث بمدينة سكاكا، وفرع وزارة المياه بمحافظة دومة الجندل، وإدارة المرور بمحافظة القريات، ومكتب العمل بمحافظة طبرجل لمدة يوم واحد لكل موقع، ويوم الثلاثاء تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للنساء في دار العلوم النسائي بمدينة سكاكا لمدة يوم.فيما تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الأمل بمدينة سكاكا، وثانوية الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، ومكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة دومة الجندل، وإدارة الجوازات بمحافظة القريات وثانوية بسيطاء بمحافظة طبرجل لمدة يوم واحد لكل موقع، وتقوم الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء بخدمة النساء في مكتب الإشراف التربوي النسوي بمدينة سكاكا لمدة يوم، وللرجال في مقر النيابة العامة بمدينة سكاكا, وثانوية الأمير فهد بن بدر بمدينة سكاكا، ومقر كتابة العدل بمحافظة دومة الجندل، وفرع وزارة العمل بمحافظة القريات، وثانوية الأنصار بالنبك أبو قصر بمحافظة طبرجل لمدة يوم واحد لكل موقع.كما تقدم الوحدة يوم الخميس الخدمة للنساء في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسوية بمدينة سكاكا لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة للرجال في فرع هيئة حقوق الإنسان بمدينة سكاكا, ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات, وثانوية أم القرى بميقوع بمحافظة طبرجل لمدة يوم واحد لكل موقع.كما تقوم الوحدة المتنقلة في حائل يوم الاحد أيضاً بتقديم خدماتها للرجال بمركز الحيانية, وللنساء في ثانوية السليمي لمدة يوم واحد, ومركز التأهيل الشامل لمدة يومين، فيما تقوم بتقديم الخدمة يوم غد الاثنين للرجال في مركز جبلة، وللنساء في ثانوية القاعدة لمدة يوم واحد.وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء زياراتها بتقديم خدماتها للرجال في مركز تربه بمنطقة حائل لمدة يومين.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".الجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //14:32ت م0098