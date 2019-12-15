جيزان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بالرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية والوفد المرافق ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن خطط شركة المياه الوطنية خلال الفترة القادمة, التي تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء بالمنطقة ، واستراتيجية الشركة في إدارة قطاع المياه والخطط التنفيذية بالمنطقة بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بتقديم كل مامن شأنه راحة المواطن ورفاهيته .وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة , ومنها استعراض سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ومنها مشروع محطة تحلية جازان , وما تم حيال تشغيل البوارج البحرية التي سيتم من خلالها توفير "100" متر مكعب من المياه المحلاة للمنطقة , ومبادرة شركة أرامكو لسقيا مزارع البن في المحافظات الجبلية , وكل ما يضمن توفير الكميات الكافية من المياه التي يحتاجها المواطن والمقيم بمختلف المحافظات خاصة المحافظات التابعةً للمنطقةً بالقطاع الجبلي من العمل على تنفيذ واعتماد المزيد من مشروعات المياه والصرف الصحي ، وكل ما من شأنه توفير احتياجات المنطقة من المياه والاستفادة من مياه السدود والآبار ومياه تحلية الشقيق , والعمل على زيادة كفاءة الآبار الحالية وحفر آبار جديدة بمحطة الماطري التي تغذي مدينة جيزان والقرى المجاورة لها.ووجه سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء بأهمية سرعة إنجاز الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير عام المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر الجبر.// انتهى //14:39ت م0101