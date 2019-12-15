الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في مكتبه اليوم، محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية المحافظة محمد بن سعود المتحمي، ورئيس بلدية محافظة بقيق نائب رئيس اللجنة المهندس فارس بن محمد آل عريج، وعدد من أعضاء اللجنة السياحية.وجرى خلال اللقاء عرض مخرجات مهرجان سفاري بقيق للموسم السابق، والاستعدادات اللازمة للموسم الجديد من الخدمات البلدية من أعمال الصيانة والإنارة والنظافة في موقع المهرجان، وتهيئته بأعمال التسوية الترابية وسفلتة مواقف السيارات ورصف مضامير المشي وتأمين مواصفات السلامة لممرات الزوار من كبار السن وأصحاب الهمم وتنفيذ أعمال الإنارة لموقع المهرجان، كما تم استعراض البرامج والأنشطة المصاحبة للمهرجان.وأكد المهندس الجبير، أهمية هذا المهرجان الذي حقق نجاحات كبيرة ومتواصلة، خلال المواسم الماضية، لما اشتمل عليه من برامج وفعاليات مختلفة لقيت استحساناً كبيراً على المستوى المحلي والخليجي، مشيراً الى أن الأمانة وكافة البلديات بمحافظة بقيق تدعم المهرجان وتسخر كافة الإمكانيات لتهيئة البنية التحتية وتعزيز الخدمات البلدية في موقع المهرجان، حتى يحقق الأهداف التي أقيمت من أجله، وتعزيز السياحة بالمنطقة.// انتهى//14:39ت م0103