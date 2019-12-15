الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسشارك أكثر من 400 لاعبة يمثلون 40 مركز وصالة رياضية في بطولات الكاراتيه الثلاث التي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه بمدينتي الرياض وجدة بعد أن أقيمت بطولة المجموعة الأولى للبنات لفئة تحت 15 سنة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين والبطولة المفتوحة للسيدات يومي الأربعاء والخميس على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض، وبطولة المجموعة الثانية للبنات لفئة تحت 15 سنة يومي الجمعة والسبت على صالة فنون القتال بمدينة جدة.وحقق مركز الصالة الحيوية للكاراتيه المركز الأول في بطولة السيدات للكاراتيه والتي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض بعد أن جمعت لاعباته 100 نقطة بينما جاء في المركز الثاني مركز فتنس بـ 45 نقطة، وفي المركز الثالث مركز كاراتيه بـ 45 نقطة وتوج رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم القناص أصحاب المراكز الأولى في البطولة الثلاثة في منافسات الكاتا والقتال.كما اختتمت دورة الحكام الأولى للسيدات والتي نظمها الاتحاد السعودي للكاراتيه بمعهد اعداد القادة بمدينة الرياض وشارك فيها أكثر من 15 حكمة واشتملت على محاضرات علمية وعملية على مدى 5 أيام.من جانبها قدمت عضوة اللجنة الرياضية بالغرفة التجارية ومالكة مركز الصالة الحيوية بدور عبدالرحمن السدحان شكرها إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة على الاهتمام والدعم للرياضة النسائية وقالت "نشهد هذه الفترة تطور سريع في الرياضات النسائية الذي أثمر عن وجود العديد من البطلات السعوديات في العديد من الرياضات وذلك يعود للاهتمام الكبير من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية".وأبدت مالكة مركز الصالة الحيوية سعاتها بنجاح وختام البطولات الثلاث للكاراتيه وتحقيق مركزها بطولة السيدات وقالت " شاركنا بأكثر من 33 لاعبة وحققنا 100 نقطة وفخورة بهذا الإنجاز في تحقيق لقب البطولة وهذا تتويج لمسيرة المركز والتي بدأت من عام 2004م واستطاع المركز تقديم العديد من المواهب في اللعبة سوى في مجال اللعب أو التحكيم أو التدريب من خلال العمل الجاد والتأسيس الصحيح للاعبات السعوديات".// انتهى //14:42ت م0104