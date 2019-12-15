الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسنظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدوادمي أمس، برنامجا بعنوان "يوم مع القرآن "، بمشاركة أكثر من 66 معلماً وطالباً يمثلون عدة حلقات لتحفيظ القرآن في مسجد وجوامع المحافظة، وذلك في جامع السيحاني بالمحافظة.وبدأ البرنامج بعد صلاة الفجر واستمر حتى أذان المغرب تسابق فيها الطلاب والموظفين على قراءة وحفظ ومراجعة كتاب الله من مختلف المراحل الدراسية، حيث بلغت الأجزاء المقروءة 213 جزء وعدد الأوجه المقروءة 4260 والأسطر المقروءة 63900.// انتهى //14:44ت م0108