الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسبدأت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بلجنة إزالة السيارات المهملة والمشكلة من قبل المحافظة وبلدية محافظة الخفجي والشرطة والمرور بوضع إشعارات وملصقات تحذيرية لملاك السيارات التالفة والهياكل بشوارع المحافظة لإزالتها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن لجنة إزالة السيارات المهملة قامت بالبدء بأعمال وضع أشعارات وملصقات تحذيرية على السيارات التالفة والهياكل، بهدف إعطائهم مهله بإزالتها أو يتم رفعها من قبل البلدية وحجزها على نفقة صاحبها، وخلال مدة معينة من حجزها يحق للمتعهد التصرف بالهيكل بعد انقضاء المدة المحددة إن لم يحضر ملاكها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي سعيًا لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري والتخلص من هذه الهياكل والسيارات من الأحياء.ودعا المهندس الحميداني ملاك هذه السيارات بضرورة التعاون مع البلدية بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية والتي تشكل تشوهاً بصرياً للمحافظة, وتحول البعض منها إلى تكدس النفايات في بعض المواقع.// انتهى //14:45ت م0109