عمّان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الغينية الفريق ناموري تراوري، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //15:50ت م0143