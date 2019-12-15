القطيف 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسيُنظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ، ندوة بعنوان "المكتبات الخاصة في المنطقة.. المحتوى والدور"، يشارك فيها علي معتوق الحرز، وعبدالباري الدخيل، وأديب أبوالمكارم، وعباس الشبركة، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.ويصاحب الندوة عرض فيلم قصير حول اليوم العالمي للغة العربية، ومعرض تشكيلي للفنان توفيق الحميدي، وتكريم مجموعة أصدقاء الكلى، وعرض وتوقيع رواية " يراني في الظلام" للكاتبة هدى العوى.// انتهى //15:50ت م0144