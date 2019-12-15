جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسحصد ممثل المملكة في "مسابقة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده", الشاب عبدالرحمن بن عبدالله بالبيد , جائزة المركز الثالث في المسابقة التي أقيمت بجامع الزيتونة بمشاركة متسابقون يمثلون 21 دولة.وشارك بالبيد في المسابقة بعد ترشيحه من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، وهو أحد طلاب جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ، حيث حصد المركز الثالث في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تفسيره) في فعاليات الدورة الـ 17 للمسابقة والتي حملت إسم دورة "الإمام الحسن بن خلف بن بليمة القيرواني" .من جانبه قال رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي، إن بالبيد وجميع طلاب خيركم الذين شاركوا في المسابقات المحلية والدولية هم نتاج مجهودات جبارة وبرامج مكثفة من أهمها حلقة المسابقات التي أطلقتها الجمعية قبل سنوات ليكون لدينا طلاب يمثلون المملكة في كافة المحافل العالمية خير تمثيل .// انتهى //15:51ت م0145