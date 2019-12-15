الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسنصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات إلى موازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى "وزن الأذرعة"؛ وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويُطيل عمر الإطار.وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هنالك عوامل أخرى تبين إذا ما كان هنالك عدم موازنة مثل: (انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف).وذكر أن ترك الإطارات غير موزونة بالدرجة الصحيحة - أي غير متوازية - يؤدي إلى زيادة احتكاك الإطار ولو بدرجة بسيطة مع الطريق؛ وذلك بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة دوران الإطار وزيادة استهلاك المركبة للوقود للتغلب على مقاومة الدوران الأعلى مما يستوجب قوة إضافية من المحرك للمحافظة على أداء السيارة، ونتيجة ذلك هو زيادة استهلاك المركبة للوقود دون فائدة. كما أن ذلك الاحتكاك يُعجل من تلف مداس (دعسة) الإطار ويقلل من عمره.// انتهى //15:52ت م0146