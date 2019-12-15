الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسدشنت مؤسسة تكافل الخيرية برنامج "هدية الشتاء" في دورته السادسة، الذي يستهدف طلاب وطالبات تكافل في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 50 ألف كسوة شتوية، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان والمستشار والمشرف على برنامج "هدية الشتاء" أبوالقاسم بن جابر حريصي، ضمن جولة تفقدية في مدارس المنطقة للوقوف على استعداداتهم لتقديم الكسوة، إضافة إلى المشاركة في تسليمها للطلاب.وأكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن المؤسسة تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا بإذن الله لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.وأوضح أن البرنامج الذي يحظى بدعم من معالي وزير التعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات وتلبية احتياجهم من الملابس في موسم الشتاء، ويهدف إلى توزيع الكسوة في مدارس منطقة الحدود الشمالية ومدينة العلا ومحافظة القريات وحفر الباطن والدوادمي وشقراء وعفيف.وبين أن الكسوة المقدمة من مؤسسة تكافل تشتمل على الزي الشتوي، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، فيما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة.يذكر أن برنامج "هدية الشتاء" هو أحد برامج تكافل الذي بدأ منذ خمس سنوات، وتم توزيع خلالها أكثر من 85 ألف كسوة ولديها مشاريع أخرى تصب في مسيرة نجاح الطلاب، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.// انتهى //15:53ت م0147