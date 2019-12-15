الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مستشاري فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.// انتهى //15:56ت م0149