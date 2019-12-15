بريدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبدعم من إمارة منطقة القصيم بعد غدٍ الثلاثاء, ورشة عمل بعنوان "المنصة الوطنية للرصد السياحي", بمشاركة الجهات الحكومية المشرفة على قطاع الإيواء السياحي بمنطقة القصيم ومشغلي منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة, وذلك في فندق موفنبيك القصيم.وتهدف الورشة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي التي أطلقتها الهيئة مؤخراً التي تعد منصة إلكترونية لمراقبة أداء منشآت الإيواء والحركة السياحية، حيث ستكون المنصة مركزاً لجميع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح, أن المنصة توفر أحدث الإحصائيات عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، ما سيسهم في رفع جودة الخِدْمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي، بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي الوطني، بوصفه عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أصدرت في وقت سابق تعميما لجميع مشغلي مرافق الإيواء السياحي بشأن أهمية الالتزام بالدخول على رابط المنصة www.ntmp.gov.sa وإكمال عمليات الربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ التعميم، حيث سيكون رصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بالربط بعد انتهاء المهلة المحددة.// انتهى //15:56ت م0150