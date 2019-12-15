بيروت 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسرحبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد التفويض لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة.وعدّت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان في بيانات لهم اليوم، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاثة سنوات، شكل دعماً جديداً لقضايا اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية المشروعة, ومؤشر واضح للدعم الدولي للقضية الفلسطينية في بعدها الوطني والإنساني.ورأت فصائل منظمة التحرير أن تجديد التفويض هو استجابة لموقف ملايين اللاجئين الفلسطينيين وإرادتهم، وتقديراً للقانون الدولي الذي يكفل لأبناء الشعب الفلسطيني من اللاجئين حقهم في الحياة الكريمة إلى أن تزول العراقيل والعوائق الإسرائيلية التي تعطل عودتهم إلى وطنهم وممتلكاتهم، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.// انتهى //16:03ت م0152