الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.// انتهى //16:04ت م0153