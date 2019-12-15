عرعر 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة العويقيلة استعداداتها والتجهيزات الأولية لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان الزهور الثاني بمحافظة العويقيلة الذي تنفذه وتشرف عليه بلدية المحافظة.وأكد رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز الغشم أن البلدية ستنفذ خطة السلامة في الموقع بالتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة الزوار في الموقع الجديد.وأعرب الغشم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل للمهرجان منذ نسخته الأولى الذي سجل أكثر 60 ألف زائر من داخل وخارج المنطقة.// انتهى //17:05ت م0171