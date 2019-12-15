مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، الوزير المفوض لتنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر جبريل بوكاري والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية النيجر، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية النيجر بموسم حج 1441هـ.عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة مع الوزير المفوض لتنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من النيجر وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية حرص المملكة على تسهيل وصول الحجاج من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة وتسخير جميع الإمكانات والطاقات والخدمات من أجل خدمة ضيوف الرحمن والقيام على راحتهم.من جهته قدم الوزير المفوض لتنظيم الحج والعمرة بجمهورية النيجر شكره وتقديره للمملكة حكومة وشعباً على ما يجدونه من رعاية وحسن استقبال أن ما تقوم به المملكة من خدمات لضيوف الرحمن هو محل وتقدير العالم أجمع.// انتهى //17:06ت م0173