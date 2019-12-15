الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسدشنت جمعية ساعد الخيرية وحكمه الدوائية مساء أمس الأول، أكبر شعار بالعالم للتصلب اللويحي سجلته جمعية ساعد بعامها الرابع ، لتدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد لأكبر شعار بالعالم للتصلب اللويحي تزامناً مع فعالياتها الطبية والتثقيفية تحت شعار " أنت تقدر "، بحضور عدد من الأطباء والممارسين الصحيين من جميع التخصصات وعدد من المرضى وذويهم.وأوضح عضو مجلس الإدارة المتحدث الرسمي للجمعية عبدالله الحربي أنه في هذا التاريخ وفي هذا اليوم حققت الجمعية إنجازاً كبيراً بدخولها موسعة غينيس وقبل انتهاء الدورة الأولى لمجلس إدارة الجمعية ، مشيراً إلى مجموعات الدعم والملتقيات الطبية، وبرامج تدريب الممارسين الصحيين حول التصلب، والإجراءات المتخذة، وشراكاتها المتنوعة مع التعليم والصحة لتوعية والتثقيف عن مرض التصلب العصبي المتعدد، ومع أهم اطباء التخصص الدقيق بالتصلب اللويحي والخبرات الطبية الكبيرة بالتصلب في مجال التثقيف الصحي الخيري الذي هو من اهم أهداف الجمعية ومن أحد أدوارها الرئيسية، مؤكداً أن هذا الحدث والرقم القياسي الجديد يضاف إلى إنجازات الوطن في مجال التثقيف الصحي الخيري.// انتهى //17:08ت م0176