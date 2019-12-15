الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مؤخراً مُشاركتها في المنتدى العالمي للتعليم غير الرسمي ، الذي عُقد في متحف الغد بريو دي جانيرو بالبرازيل، بمشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف دول العالم.وأوضح قائد الوفد السعودي القائد الكشفي عمر عبدالرحمن السماعيل أن المنتدى تضمن مجموعة من المحاور التي يمكن أن تسهم في إطلاق إمكانات الشباب وتمكين المواطنين ليلعبوا دورًا نشطًا في تشكيل مجتمعاتهم والمساهمة في التنمية المستدامة ، خاصة وان محتواه يرتبط مباشرة في مضمونه بالاستراتيجية الكشفية العالمية من أنه بحلول عام 2023، تكون الكشافة الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليصبحوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة.وأشار السماعيل إلى أن المنتدى ألقى نظرة عامة تناول فيها التعليم غير الرسمي وتنمية الشباب وأهداف التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الجلسات العامة ركز فيها على دور التعليم غير الرسمي في تطوير مهارات الشباب في القرن الحادي والعشرين للشباب، والواقع الحالي للتعليم غير الرسمي ، كما ناقش تغيير الحقائق التي تؤثر على الشباب من خلال استكشاف الاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على الشباب، وأن ذلك يكسبهم نظرة ثاقبة واضحة حول القضايا الحرجة وتغيير الحقائق التي يجب مراعاتها ، وناقش التطلع إلى المستقبل من حيث الابتكار والاستفادة من التعليم غير الرسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأفاد رئيس الوفد السعودي إلى أنه تمت المشاركة في يوم الثقافات العالمي, حيث عرض الوفد السعودي بعضاً من الأكلات والزي والحلي والفنون الشعبية.// انتهى //17:09ت م0177