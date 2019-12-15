شرم الشيخ 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ اليوم مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو.وتناول اللقاء التعاون المشترك بين مصر والمنظمة وسبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والدول الإفريقية والمنظمة، إلى جانب التنسيق لدعم الجهود والبرامج الرامية لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في القارة السمراء.// انتهى //17:11ت م0178