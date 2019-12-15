الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية السيد كاتسو هيكو تاكاهاشي.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا في المنطقة.// انتهى //17:16ت م0179