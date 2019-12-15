ثقافي / "امتياز القيادة" .. دورة بجمعية التنمية الأسرية في بريدة
الأحد 1441/4/18 هـ الموافق 2019/12/15 م واس
بريدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس
نظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" ممثلةً بمركز مهارات النسائي للتدريب اليوم, دورة تدريبية بعنوان "امتياز القيادة" , بمشاركة أكثر من ٧٤ متدربة، وذلك في مقر الجمعية النسائي بحي الصفراء.
وأوضحت مديرة مركز مهارات للتدريب هدى الدبيبي, أن الدورة تناولت عدة محاور وموضوعات أبرزها (أساليب الإدارة برؤية المملكة 2030 , والأنماط القيادية وخصائص القائدة الناجحة), مبينة أنه نفذ نشاط فردي مع المتدربات بعنوان "اكتشفي نمطك القيادي" كذلك تحليل (swot) الذي يساعد في تحديد النقاط الخاصة بالضعف والقوّة.
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17:24ت م
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