بريدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" ممثلةً بمركز مهارات النسائي للتدريب اليوم, دورة تدريبية بعنوان "امتياز القيادة" , بمشاركة أكثر من ٧٤ متدربة، وذلك في مقر الجمعية النسائي بحي الصفراء.وأوضحت مديرة مركز مهارات للتدريب هدى الدبيبي, أن الدورة تناولت عدة محاور وموضوعات أبرزها (أساليب الإدارة برؤية المملكة 2030 , والأنماط القيادية وخصائص القائدة الناجحة), مبينة أنه نفذ نشاط فردي مع المتدربات بعنوان "اكتشفي نمطك القيادي" كذلك تحليل (swot) الذي يساعد في تحديد النقاط الخاصة بالضعف والقوّة.// انتهى //17:24ت م0180