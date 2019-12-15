عرعر 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، اليوم، مبلغ 387.950 ريالاً مساعدات نقدية وغذائية في حسابات المستفيدين من الأيتام والأرامل لشهر ديسمبر لعام 2019م.وأوضحت الجمعية أن المساعدات شملت الكفالات الشهرية والسلة الغذائية عبر البطاقات الممغنطة بالتعاون مع شركة العثيم للمواد الغذائية, لافتةً الانتباه إلى أنه استفاد منها 1057 يتيماً ويتيمة و 350 أرملة داخل مدينة عرعر.// انتهى //17:37ت م0181