سكاكا 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بحضور وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان , البرامج التدريبية لمنسوبي الإمارة التي تنفذها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وتستمر ثلاثة أيام .والتحق عدد من قيادي وموظفي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة ببرنامج "تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية" وبرنامج "الجداول الإلكترونية" الهادفة لتنمية مهارات المتدربين والتطوير من قدراتهم بما يتوافق مع طبيعة العمل والرقي في الأداء.وحث وكيل الإمارة الموظفين على بذل المزيد لتنمية المهارات العلمية والإدارية للموظفين والاستفادة من مثل هذه البرامج الهادفة التي تسعى من خلالها الإمارة لتنمية مهارات موظفيها وعلى رأسهم القيادات الإدارية.// انتهى //17:52ت م0183