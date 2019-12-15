تونس 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسدعت الندوة الدولية السابعة للمالية في ختام أعمالها بمدينة المنستير التونسية، المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل البحث العلمي في المجالات الاقتصادية.وأوصت الندوة التي استمرت أعمالها ثلاثة أيام، بمشاركة مختصين من تونس وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والسويد واسبانيا وبريطانيا وألمانيا والمغرب، بضرورة دعم البحث العلمي وتشجيع الجودة في البحوث العلمية، والعمل على الزيادة في عدد البحوث العلمية ونشرها في المجلات العالمية.وكان المحاضرون والطلبة الباحثون تطرقوا عبر ثمانية محاضرات و74 مداخلة شفوية و41 ورقة علمية إلى المستجدات في مجالات مالية المؤسسة، والتدقيق، والسوق المالية وخاصة المخاطر في السوق المالية وانتقالها من سوق مالية إلى أخرى على المستوى الدولي، ومصاحبة التمويل الجماعي للمؤسسات الناشئة، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.كما شملت أعمال الندوة تنظيم 15 ورشات حول مالية المؤسسات وحوكمة المؤسسات ومالية الأسواق والاستثمار البنكي والطاقة.// انتهى //18:50ت م0203