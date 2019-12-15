الدمام 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن استبدال 319 عمود إناره حديدي بفايبر جلاس ؛ لتوفير سبل الحماية والأمان من مخاطر الصعق الكهربائي.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أن معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجّه في وقت سابق باستبدال أعمدة الإنارة الحديدية في عدد من الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار بأعمدة إنارة من نوع (فايبر جلاس) بهدف توفير سبل الحماية والأمان من مخاطر الصعق الكهربائي في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، لافتا النظر إلى أنه تم تنفيذ الاستبدال على ثلاث مراحل شملت استبدال 271 عمودا حديديا بفايبر جلاس، وتضمّن الاستبدال أعمدة الإنارة بالواجهة البحرية بكورنيش الدمام.وأشار إلى أن الإدارة العامة للكهرباء والإنارة التابعة لوكالة التعمير والمشاريع قامت باستبدال الأعمدة على عدة مراحل: الأولى شملت تبديل 139 عمود إنارة في المسطحات الخضراء وساحات الألعاب، وتضمنت المرحلة الثانية استبدال 132 عمود إنارة في مواقف السيارات، أما المرحلة الثالثة تتضمن استبدال 333 عمود إنارة تجميلية في كورنيش الدمام, وكذلك تم تنفيذ أعمدة إنارة جديدة في حديقة السلسبيل في حي الفردوس من الفايبر جلاس، حيث تم تركيب (48) عمود فايبر جلاس.وأكد المهندس الملا أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي من حرص أمانة المنطقة الشرقية على سلامة المارّة من خطر الصعق الكهربائي وخاصة في الأجواء الماطرة التي تشهدها المنطقة الشرقية حاليا، مشددا على أن عمليات الاستبدال متواصلة بغرض الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال المدة الماضية.// انتهى //18:56ت م0204