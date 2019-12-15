الباحة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسينظم المركز الإعلامي بالباحة الأربعاء القادم, الاجتماع التنسيقي مع إعلاميي وإعلاميات منطقة, بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ‪وذلك بمقر النادي الأدبي الثقافي.وأشار رئيس المركز جمعان الكرت إلى أن هناك نخبة من أبناء الباحة يشاركون في إثراء الاجتماع بأوراق عمل حول الإعلام والسياحة تتضمن ورقة عمل بعنوان "ما الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإعلامي", وأخرى عن "الإعلام الرقمي الجديد", بالإضافة إلى ورقة "المتحدث الإعلامي في الإدارات الحكومية الواجب والمسؤوليات", و "الهوية السياحية لمنطقة الباحة والإعلام الإيجابي", و "الأفلام القصيرة والتسويق السياحي لمنطقة الباحة".وفي ختام الاجتماع توزع استبانة تصنيف الإعلاميين بحسب ميولهم ليتم فيما بعد توزيعهم إلى لجان فاعلة تمارس أدوارها الإعلامية من أجل خدمة منطقة الباحة التي تشهد تنامياً حضارياً على الأصعدة كافة في هذا العهد الزاهر.// انتهى //19:00ت م0205