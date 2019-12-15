السيح 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسزارت وفود من ضيوف موسم الرياض خلال اليومين الماضيين مدينة السيح التي تُعد المدينة الرديفة للعاصمة الرياض ، واشتملت على جولات متعددة للمعالم الحضارية والتاريخية بالمدينة.وشمل البرنامج زيارة عيون السيح الواقعة غرب مدينة السيح ، كما استمع الزوار إلى شرح من المرشدين السياحيين حول تاريخ هذه العيون التي أولها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - كثيراً من الاهتمام ، وكان من ثمارها إنشاء مشروع الخرج الزراعي التاريخي في شرق السيح ، ليكون بذلك أول مشروع زراعي متكامل يقام في المملكة آنذاك ، ‏حيث كانت هذه العيون تتميز منذ زمن طويل بمياهها الباردة خلال فصل الصيف والدافئة خلال الشتاء ، بعد أن كانت مياهها تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة خصوصاً في الأودية التي تخترق أحياء وسط مدينة السيح وهو ما أكسب المدينة هذا الاسم.وتضمن البرنامج جولة في أرجاء مدينة السيح مروراً بعدد من المعالم التاريخية والحضارية أهمها قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية وسط المدينة ، واستمع الزوار لشرح واف عن أهمية القصر ومكانته التاريخية بوصفه أهم قصور الموحد -رحمه الله-.وشملت جولة الوفود زيارة برج المياه في مدينة السيح ، الذي يعد من أجمل أبراج المياه في المملكة.واختتمت جولة الوفود بزيارة عريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلمية الواقعة شمال السيح.وأبان المرشدين السياحيين خلال الجولة الأهمية التاريخية للعريش لارتباطه بالمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، حيث أنشئ في مزارع أوقاف الإمام عبدالرحمن بن فيصل آل سعود في بلدة السلمية عام 1337هـ ، وكان الملك عبدالعزيز يتخذ منه مجلسا في زياراته المتكررة لمحافظة الخرج خصوصاً خلال فترة الصيف.// انتهى //19:01ت م0207