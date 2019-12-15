الرياض18 ربيع الآخر1441هـ الموافق15ديسمبر 2019م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض اليوم، في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من خلال ثمان سيارات إسعاف إضافة للكادر الطبي.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي ياسر الجلاجل، أن الهلال الأحمر يوفر سيارات إسعاف منها سيارتين دفع رباعي إضافة 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، إضافة لغرفة عمليات متنقلة وحدة عربة الكوارث.وبين الجلاجل أن مشاركة الهلال الأحمر خلال المهرجان مستمرة حتى نهاية المهرجان من خلال تواجد الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات خصوصاً وأن المهرجان يحظى بحضور عالي خلال فترة اقامته كما حدث العام الماضي.وأكد على تواجد الهيئة في كل المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل المملكة من خلال تواجد الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.//انتهى//19:15ت م0211