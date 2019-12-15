جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كتاب "حصن المسلم" خلال فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة ، على زوار المعرض مجاناً ، الذي أنجزت الوزارة طباعته بمختلف اللغات.ويُعد كتاب "حصن المسلم" من أكثر الكتب الإسلامية انتشاراً، حيث طبعت منه ملايين النسخ حول العالم، منذ طباعة نسخته الأولى عام 1409هـ، والكتاب يحتوي على أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، في مختلف مواضع الحياة اليومية.ولقي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمعرض إقبالاً كبيراً، حيث كانت إصدارات الوزارة موضع إقبال كبير من مختلف زوار المعرض.وتأتي مشاركة الوزارة بتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ؛ تجسيداً لدور الوزارة الفعال في مجال الدعوة إلى الله وفق منهج وسطي معتدل ، ولإبراز ما تقوم به من جهود وأعمال في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //19:18ت م0212