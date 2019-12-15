جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسشاركت الإلكترونيات المتقدمة، في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019 الذي انعقد في فندق الريتز كارلتون جدة , وشارك في الحدث أكثر من 2500 مشارك و70 عارضًا من داخل المملكة وخارجها، وأتاح لهم الفرصة للترويج للمنتجات والخدمات والأفكار والأعمال التجارية.وتواجدت الإلكترونيات المتقدمة من منطلق دورها كشركة رائدة في مجال تصنيع الطاقة وتقدم حلول الطاقة الذكية المبتكرة والمتكاملة، وكذلك من باب الحرص على أهمية التواجد في هذا المؤتمر الهام الذي يمثل واحدا من المؤتمرات الرائدة في المنطقة، ويعزز حضور الشركة ضمن منظومة الشبكات الذكية.ووسط تفاعل كبير من المشاركين والزوار من المهتمين بحلول الشبكات الذكية الذين أبدوا اهتمامهم بالحلول والتقنيات التي قدمتها الإلكترونيات المتقدمة، استعرضت الشركة أحدث التطورات في تقنية عدادات الطاقة الذكية ، وعدّادات محطات توليد الكهرباء، ومنظومة البُنية التحتيّة المُتقدمة للعدّادات.والمعروف أن تقنية عدادات الطاقة الذكية المصممة والمطورة والمصنعة من قبل شركة الإلكترونيات المتقدمة، توفر نهجاً متكاملاً لاستهلاك الطاقة، عطفاً على أنها تمكّن المستهلكين من التعرف على استهلاك مرافقهم وتقليل التكاليف التشغيلية. وقد تم تصميمها في الشركة لتناسب الاحتياجات والظروف المحلية، وهي معتمدة ومتوافقة مع المعايير الدولية.واستقبلت شركة الإلكترونيات المتقدمة داخل جناحها بالمعرض عدداً كبيراً من كبار المسؤولين وقادة الصناعة المرموقين ومن بينهم معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان .وفي تعليقه على الحدث قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبد العزيز الدعيلج، : "لقد سعدنا بتواجدنا في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الذكية 2019، كملتقى جامع لصناع القرار والشركات الرائدة في مجالات الطاقة الذكية، وموسماً رائعاً للقاء الشركاء الإقليميين والدوليين وتبادل الرؤى للاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الطاقة.وأضاف الدعيلج : شكل المؤتمر منصةً إستراتيجيةً إضافيةً عرضنا من خلالها أحدث تقنياتنا وأنظمتنا بمجالات الطاقة والتطورات الحديثة في تقنية عدادات الطاقة الذكية، وعدّادات محطات توليد الكهرباء. وبفضل التجاوب اللافت الذي حظي به معرضنا من قبل العملاء والمهتمين والشركاء الاستراتيجيين، زاد الاصرار لدينا لتقديم المزيد من الحلول التي تواكب تطلعات عملائنا، وتعزز دور الشركة في قيادة عمليات التوطين والتصنيع ونقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة السعودي بما يواكب أهداف رؤية 2030.// انتهى //19:19ت م0213