جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , تدشن وزارة النقل غداً , ورشة عمل " السلامة على الطرق"، بمشاركة خبراء من المركز الوطني لسلامة الطرق بجدة ، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية ، المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي ، ووكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق بن زياد الشامي ، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي.وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة التدريب وعضوية المركز الوطني لسلامة الطرق والترخيص المهني ، ومبدأ " السلامة اولا"، إلى جانب التعريف بإجراءات فحص وتدقيق السلامة على طرق منطقة مكة المكرمة .. الحلول والمبادرات، فيما تهدف الورشة إلى رفع كفاءة إدارة الحوادث وآلية الرصد والإستجابة لها ، والتعريف بدور التقنيات الحديثة المستخدمة في تحسين مستوى السلامة على الطرق , والتعريف بأهمية التوعية في تعزيز السلامة المرورية.وكان فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة قد نظم جولة ميدانية اليوم ، بمشاركة خبراء من المركز الوطني للسلامة للطرق ، للوقوف على بعض النقاط المهمة لطريق الحرمين , وطريق مكة جدة السريع ، إلى جانب الوقوف ميدانيا على بعض التقاطعات في مدينة جدة , كتقاطع التحلية ، تقاطع فلسطين ، تقاطع الملك عبدالله ، تقاطع قويزة ، تقاطع طريق عسفان , وتقاطع صالة الحجاج.// انتهى //19:21ت م0216