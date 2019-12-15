أبوظبي 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم في أبوظبي وزيرة العلاقات الخارجية في كولومبيا كلوديا بلوم دي باربيري.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات, وتناول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة, وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:25ت م0217