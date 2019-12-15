روما 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسعاد فريق يوفنتوس إلى الانتصارات وصدارة الترتيب مؤقتا بتغلبه على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الذي يلعب لاحقاً في ضيافة فورنتينا ، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.وخسر أتالانتا من بولونيا بهدفين مقابل هدف ،ورفع بولونيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 28 نقطة للضيوف وتراجع للمركز السادس.وتعادل ميلان مع ضيفه ساسوولو بدون اهداف ، ورفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر وساسوولو إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.وحقق فريق سمبدوريا الفوز أمام مضيفه وجاره جنوى بهدف دون رد .// انتهى //19:36ت م0229