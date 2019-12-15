جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مسرح فرع الوزارة الرئيسي بجدة .وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي أن هذه الفئة الغالية من المجتمع تلقى كل الدعم والرعاية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مبرزاً المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل رعايتهم والرفع من شأنهم حتى يأخذوا حقهم في المجتمع .يذكر أن فعاليات الاحتفال اشتملت على العديد من الفقرات التي حظيت بتقديم طلاب وطالبات ذوي الاعاقة ، إضافة إلى معرض مصاحب .//إنتهى//19:37ت م0230