الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأنهى معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمس زيارة عمل إلى جمهورية إندونيسيا التي تهدف لتوثيق الروابط بين الدارة والمؤسسات الثقافية والعلمية الإندونيسية، والبحث في إمكانية الاستفادة من العلاقات الأخوية المميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا عبر العمل المؤسساتي المشترك .وقام معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز بزيارة لمركز المحفوظات الوطنية الإندونيسية، حيث عقد اجتماعًا مع مدير الهيئة محمد توفيق، بحث خلاله مجالات التعاون التي يمكن العمل عليها بين الجانبين، ودراسة إمكانية عقد مذكرة للتعاون بين الجانبين تشمل الزيارات المشتركة والمشروعات العلمية والمعارض والنشاطات العلمية والثقافية .وزار معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري مبنى (غاجاه مادا) الأثري، والمتحف الوطني بجاكرتا، حيث اطلع على كنوز الحضارة الإندونيسية، وتعرف على تاريخها العريق، كما زار معاليه والوفد المرافق له معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا، حيث تباحث مع عميده الدكتور غازي بن عبدالعزيز السدحان فى مجالات التعاون بين الدارة والمعهد .// انتهى //19:45ت م0235