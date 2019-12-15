عمّان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39 على مستوى كبار المسؤولين.وتسلم الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية محمد السوالقة رئاسة الدورة من نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية المصرية الدكتورة نيفين القباج.وعرضت القباج الإنجازات التي أسهمت في تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وأبرزها إطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، والانتهاء من وضع آلية مُرقمنة للتقييم والمتابعة لهذا الإطار الإستراتيجي، تتماشى مع التوجهات العالمية في هذا الشأن، والتركيز على الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين والأيتام.وأشارت إلى الحملة الإعلامية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع دولة الكويت، خاصة بعد تحقيق إنجازات تشريعية ومؤسسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وإنشاء المركز العربي للدراسات والسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الأردن.وأشاد الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في الجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب طارق النابلسي بإنشاء الأردن للمركز العربي للدراسات والسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي المشترك ورسم سياسات اجتماعية، خاصة وأن الدورة العادية للمجلس تُعقد وسط ظروف صعبة في بعض الدول العربية.وستصادق الدول الأعضاء على المشاريع والقرارات المقترح رفعها لأعمال الدورة الذي سيعقد الثلاثاء المقبل على مستوى الوزراء.// انتهى //19:51ت م0237