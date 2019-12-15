برلين 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسحرم فريق فولفسبورغ ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة .وحالت خسارة مونشنغلادباخ دون عودته إلى صدارة الدوري حيث تجمد رصيده في المركز الثاني عند 31 نقطة مقابل 33 للايبزيغ الفائز بسهولة على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3-صفر أمس السبت، فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء شالكة مع إينتراخت فرانكفورت.// انتهى //20:33ت م0240