رياضي / الدوري الألماني لكرة القدم: لفولفسبورغ يتغلب على مونشنغلادباخ ويبعده عن الصدارة
الأحد 1441/4/18 هـ الموافق 2019/12/15 م واس
برلين 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس
حرم فريق فولفسبورغ ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ من استعادة صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة .
وحالت خسارة مونشنغلادباخ دون عودته إلى صدارة الدوري حيث تجمد رصيده في المركز الثاني عند 31 نقطة مقابل 33 للايبزيغ الفائز بسهولة على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3-صفر أمس السبت، فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.
وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء شالكة مع إينتراخت فرانكفورت.
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20:33ت م
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