ينبع 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأقيم اليوم المعرض الختامي للبرنامج الإثرائي (المشروع العلمي منظومة الاختراع) الذي نظمهُ قسم الموهوبات واستضافته الثانوية الأولى بينبع الصناعية بحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية / أدبية بنت حميدي الفايدي، بهدف عرض مشاريع الطالبات الموهوبات الابتكارية واختراعاتهن ، وذلك بحضور عدد من المشرفات والمعلمات والطالبات المشاركات.وتجولت الفايدي والحاضرات في أرجاء المعرض، الذي ضم 32 مشروعاً من المشاريع الفردية للطالبات الموهوبات، حيث جاءت لتكون خاتمة لجهود (8) أسابيع ، تخللها (15) لقاءً تربوياً ، و(20) ورشة فردية وجماعية.وفي ختام الجولة كرمت "الفايدي" الطالبات المشاركات والمعلمات المدربات، مثنية على جهود فريق العمل في قسم الموهوبات واللجان المنظمة والمدرسة المستضيفة .وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة سليمان الحويطي أن البرنامج يُعد ركيزة أساسية لإثراء الطالبة الموهوبة بآلية إعداد البحوث العلمية الابتكارية كمشاريع علمية مُنافسة في إبداع 2020،وأبانت أن البرنامج الذي يدمج بين المعلومات ومهارات وأساليب التعلم يستهدف الطالبات الموهوبات المرشحات وفق مخرجات المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين من طالبات مدارس التعليم العام للصفين (الثالث متوسط والأول ثانوي).من جهة أخرى أعرب أعضاء الفريق المتأهل على مستوى المحافظة للعام الحالي لأولمبياد الوطن للإبداع العلمي والمكون من الطالبتين رنيم الشهري ولمى عبدالرحيم من الثانوية الثانية بينبع الصناعية عن سعادتهما بهذه المشاركة، ومدى استفادتهما من البرنامج، و مساهمته في تقوية الجانب الشخصي والمهاري لديهما وتهيئتهما للمرحلة الجامعية.// انتهى //20:41ت م0241