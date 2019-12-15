الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .// انتهى //21:11ت م0245