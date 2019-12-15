الخرطوم 18 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم اليوم وفد إدارة شرق إفريقيا التابع للأمم المتحدة ونائب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" أنيتا كيكي.وجرى خلال اللقاء التشاور مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاختيار آلية مناسبة خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات خاصة مراقبة وقف إطلاق النار والعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي.وأشار البرهان إلى أن النازحين سيعودون في المستقبل إلى مواطنهم مما يتطلب تقديم الخدمات الأساسية والمتمثلة في التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية.// انتهى //21:27ت م0246