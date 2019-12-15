جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأعلنت جمعية الثقافة والفنون بجدة أسماء الفائزين في مسابقة ضياء عزيز للبورترية في نسختها الثالثة، وموضوعها "الخيل العربي" خلال الحفل الذي نظمته الجمعية بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد ورئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل ومديري فروع الجمعية.وحازت خديجة الربعي على المركز الأول ومبلغ 50 ألف ريال، فيما زهرة الخزبر فقد حققت المركز الثاني ومبلغ 30 ألف ريال، وفاز نادر العتيبي بالمركز الثالث ومبلغ 20 ألف ريال.وأعلن خلال الحفل عن موضوع النسخة الرابعة من المسابقة المزمع إقامتها العام القادم، الذي سيكون عن المرأة.// انتهى //21:31ت م0247