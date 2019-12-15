جدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسشهد زوار معرض جدة للكتاب في نسخته الخامسة اليوم إقامة عدد من البرامج الثقافية، وذلك على المسرح الرئيس بالمعرض، تضمنت محاضرة بعنوان "القراءة والألسن" جذبت المهتمين بالنقد والرواية، كذلك محاضرة بعنوان "حديث الكتابة" بهدف تعزيز مهارات الكتابة وتطويع مجالاتها.وأقيمت ضمن البرنامج أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء، شملت قصائد وطنية وأخرى تحاكي التجارب العاطفية، وأغراض الشعر من الوصف والغزل والمديح، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل للمهتمين بالإخراج التلفزيوني والإنتاج الفني، وأخرى عن "كتابة السيناريو"، وورشة عمل حول "مهارات الكتابة الإبداعية"، ومسابقة في مجال الترجمة الإبداعية.ويذكر أن المقهى الثقافي واصل نشاطاته ضمن فعاليات معرض الكتاب بإقامة أمسية بعنوان "بودكاست اقلب الصفحة"، و"كيف نقرأ كتب الكومكس" و"المثاقفة الشبكية" بمشاركة متخصصين في الطرح الإثرائي والنقد الموضوعي.// انتهى //21:37ت م0249