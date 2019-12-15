كوتونو 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساختتمت في العاصمة البينينية كوتونو جلسات الحوار بين الفرقاء السياسيين التي دعا إليها الرئيس البينيني باتريس تالون بالدعوة إلى تطوير ميثاق الأحزاب والقانون الانتخابي المعمول به في البلاد، وتمتين النظام الحزبي والمساواة بين الجنسين في أجهزة اتخاذ القرار.وحثت التوصيات المعلنة على مزيد من التسامح السياسي وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين وتمويل الأحزاب السياسية.وأعرب رئيس بنين وفق وكالة الأنباء الرسمية عن ارتياحه للتوصيات التي رفعت إليه، خاصة أنها لا تدعوه إلى مراجعة عميقة للنظام السياسي القائم.// انتهى //21:40ت م0250