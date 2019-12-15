المنامة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسجددت مملكة البحرين اليوم دعمها لجمهورية مصر في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وأكدت مملكة البحرين وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية أن موقف المملكة ثابت وداعم لجمهورية مصر العربية وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وشددت مملكة البحرين على دعمها لمساعي لمصر الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //22:08ت م0252