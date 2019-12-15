الأمم المتحدة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسقالت الأمم المتحدة اليوم إن مؤتمر المناخ الـ 25 للأمم المتحدة (COP25) في مدريد انتهى بكثير من التقدم في مفاوضات الدول الأطراف بالتزامات القطاع الخاص والحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية.وأضاف أنه رغم التقدم مع ذلك سادت خيبة أمل واسعة إزاء عدم التوصل إلى توافق عام في الآراء بشأن زيادة طموح العمل المناخي.فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر، عن خيبة أمله حيال مخرجات المؤتمر، لكنه رفض أن يعتبر ذلك بمثابة هزيمة.وتوصل المتفاوضون مع نهاية المؤتمر الرسمي يوم الجمعة الماضي إلى اتفاقات حول بعض القضايا المهمة حول بناء القدرات على سبيل المثال، وحول برنامج للمساواة بين الجنسين والتكنولوجيا، غير أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى اتفاق عام حول نقاط الخلاف والقضايا الأكثر إثارة للجدل، مثل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ من صنع الإنسان، ومسألة تمويل قدرات التكيف مع التغير المناخي.وفي الختام تم الإعلان عن انعقاد مؤتمر المناخ ال 26 المقرر للعام المقبل في مدينة غلاسكو أسكتلندا في ديسمبر 2020، الذي وصف بأنه ينبغي أن يكون علامة فارقة مهمة في مكافحة تغير المناخ.// انتهى //22:11ت م0254