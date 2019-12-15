عمّان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأحبطت السلطات الأردنية مخططًا إرهابيًا لخلية مكونة من أربعة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.وكشفت السلطات الأردنية أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في أغسطس الماضي كانت مخططاتهم استهداف مبنى المخابرات العامة في محافظة معان جنوب الأردن، إضافة لاستهداف دوريات تابعة للأمن العام وقوات الدرك الأردنية في المحافظة.// انتهى //22:18ت م0255