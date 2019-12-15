الخرطوم 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واساستقبل وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي بمكتبه اليوم وفد المملكة المشارك في ملتقى أصدقاء السودان الذى أنهى أعماله مؤخرًا، الذي يضم الدكتورة منال بنت حسن بن سليمان رضوان وفيصل بن فرحة بن سعيد الغامدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ورئيسة هيئة الاستثمار بالسودان الدكتورة هبة محمد علي.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون المشترك بما يخدم المصلحة العامة وتقوية قنوات التواصل بين القطاع الخاص على مستوى البلدين وزيادة الاستثمارات السعودية في السودان والسعي لمعالجة المعوقات التي قد تعترضها.وأكد وزير المالية السوداني حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، معربًا عن أمله في الاستفادة من تجربتها في البرامج والمجالات الخدمية التي تستهدف المواطن .من جانبه أكد وفد المملكة حرصه على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك اعتماداً على العلاقات الراسخة بين البلدين.// انتهى //22:21ت م0258