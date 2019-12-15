الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسأكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي أنَّ نادي الإبل نحج في إدارته لأول أيام المهرجان.وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده اليوم في مقر المهرجان أنَّ عملية الدخول تمت بسلاسة، وسط تعاون من المشاركين والملاك، دون حدوث أي مشكلات تذكر.وقال الماضي: " نادي الإبل دائمًا ما يبذل أقصى جهوده لإنجاح المهرجان، من خلال مئات الموظفين، والترتيبات الدقيقة التي تسبق الحدث بفترات كبيرة"، مشيرًا إلى أنَّ النادي بدأ الاستعداد للمهرجان من نهاية المهرجان الماضي، مبينًا أنَّه سيُعقد مؤتمر صحفي يومي للتواصل مع وسائل الإعلام، لاستعراض بعض الحالات والأحداث، والرد على الشائعات التي قد تنتشر بسبب سوء الفهم الذي يؤدي أحيانًا لانتشار معلومات غير صحيحة.بين أنَّ أول يوم دخول كان يوم الجمعة، وشهد دخول فئة الفحل وإنتاجه لون الحمر، مشيرًا إلى أنَّ عدد المسجلين كان ٢٨، في حين سجلت المشاركات الفعلية ١٨ فقط، حيث استبعد ٨ وقبل ٧، منها ٥ للحصول على الجوائز، و٢ احتياطي لأي استبعاد يحدث. وأشار إلى أنَّ المخالفات كانت محدودة، مخالفة وشم واحدة وأخرى للسن، ومخالفة واحدة للتشبيل، موضحًا أنه بعد انتهاء العرض تم تسليمها لأصحابها.وقال الماضي: "تم اليوم الأحد دخول فئة الفحل الشعر، وعدد المسجلين كان ٢٦، في حين سجلت المشاركات الفعلية ٢٠ فقط، وتم استبعاد ١٣ وقبول ٧، ولم تسجل مخالفات سوى مخالفة واحدة في وشم ومخالفتين في السن وواحدة فقط في اللون، إلى جانب استبعاد حالة واحدة بتقرير طبي من وزارة الزراعة والبيئة"، داعياً المشاركين إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض معدية، كانت الجهات المختصة، خاصة وزارة البيئة والزراعة والمياه، قد عملت باهتمام على تطبيق كل ما من شأنه ضمان سلامة الجميع.// انتهى //22:34ت م0260