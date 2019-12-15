عرعر 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالحدود الشمالية الثلاثاء القادم ورشة عمل تعريفية بالمنصة الوطنية للرصد السياحي، تستهدف ملاك ومشغلي قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة، وذلك في فندق هلا إن بعرعر .وأوضحت هيئة السياحة بالحدود الشمالية أن المنصة تسعى لتطوير إجراءات التراخيص وتوفير آلية متطورة لجمع البيانات وتسهيل الإجراءات والتحول الكلي نحو منظمة رقمية ُ.// انتهى //22:42ت م0261